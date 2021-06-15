Журналиста Шевченко заподозрили в клевете на депутата

Высказывания журналиста и политического деятеля Максима Шевченко проверят в Следственном комитете. Ведомство подозревает его в клевете на заместителя председателя Госдумы Ольгу Тимофееву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ходе одного из своих стримов Шевченко говорил, что депутат прославилась благодаря организации травли ногайской народности. По его мнению, Тимофеева занималась травлей родителей, которые «одевали девочек в хиджабы».

«В итоге родители убиты, Тимофеева там в руководстве Народного фронта сидит, куда [Захар] Прилепин вступил, кстати», — заявил журналист.

Услышав обвинения в свой адрес, зампред Госдумы пожаловалась на Шевченко в Следственный комитет. Мужчину проверят по статье 128.1 УК РФ («Клевета»). В случае признания вины ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

В марте Шевченко сообщил, что покидает партию КПРФ, чтобы вступить в Российскую партию свободы и справедливости (РПСС). Он намерен возглавить федеральный список РПСС на выборах в Госдуму в 2021 году.