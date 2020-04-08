Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией после бездействия врачей

Журналист Максим Шевченко был госпитализирован с двусторонней пневмонией вскоре после того, как сдал тест на коронавирус. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он пожаловался на бездействие врачей и невозможность узнать результаты анализов.
По словам Шевченко, у него в течение 10 дней была температура 38-39, в связи с чем он решил обратиться на горячую линию. «Я за эти дни все понял про здравоохранение в России. Чтобы пробиться к тестам, проще задать вопрос Путину», — отметил журналист.
Он пояснил, что специалисты стали отговаривать его от сдачи теста, указывая на симптомы ОРВИ. Участковый врач осмотрел его и посчитал, что это, вероятно, ОРЗ. «Но и на пятый день температура не спадала, и после сдачи теста на коронавирус никто ничего не сообщил о результатах моих анализов», — подчеркнул он.
В связи с отсутствием какой-либо информации о его текущем состоянии и точного диагноза Шевченко принял решение обратиться в платную клинику. Ему сделали биохимический анализ крови и компьютерную томографию, обнаружив проблему с легкими.
«Мне сказали, что двусторонняя пневмония. Если бы я сам не проявил эти усилия, то эта вся хваленая "операция по защите отечества" от пандемии меня бы привела в могилу. Это все показуха!» — заключил Шевченко. В настоящее время он находится в больнице, однако до сих пор так и не узнал результаты теста на коронавирус.
В начале апреля стало известно, что главный редактор пермской газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова, умершая в больнице от пневмонии, была заражена коронавирусом. О положительном результате второго теста на вирус Минздрав Пермского края сообщил только на третий день после смерти журналистки. Пневмония — одно из основных осложнений при заражении коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения