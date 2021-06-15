Поклонники не узнали российскую певицу на фото с Лазаревым

Российскую певицу Анну Дзюбу, выступающую под псевдонимом Asti, раскритиковали на странице певца Сергея Лазарева. Соответствующие комментарии появились под совместной фотографией артистов в Instagram.

Лазарев посетил большой концерт группы Artik&Asti в «Крокус Сити Холле», после которого опубликовал в своем аккаунте совместное фото с певицей. «Люблю многие их песни, и с удовольствием пришел послушал, подпел и посмотрел живьем!! Поздравляю ребят с Аншлагом и отличным концертом», — написал он.

Однако в комментариях под постом подписчики Лазарева стали критиковать внешность артистки. Многие поклонники не сразу узнали певицу и обвинили в злоупотреблении пластическими операциями: «Это что восковая мумия?», «Она живая? Или резиновая?», «Но Аня неузнаваемая после пластики. Зря, по-моему, это перебор». «Что у женщины с лицом? Перебор с гримом или пластика?» — интересовались фолловеры.

В декабре прошлого года сообщалось, что Asti вышла замуж за бизнесмена. «Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать ТВОЕЙ ЖЕНОЙ! Теперь мы семья — теперь мы есть друг у друга, и мы сильнее, лучше, крепче и увереннее, чем когда-либо в своей жизни», — обратилась она к мужу в публикации.