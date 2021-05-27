Иосиф Пригожин раскритиковал Ольгу Серябкину за слова об «артистах-пенсионерах»

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал бывшую солистку группы «Серебро» Ольгу Серябкину за слова об «артистах-пенсионерах». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Шоумена возмутили высказывания певицы о том, что звездам вроде Олега Газманова, Николая Расторугева и Валерия Леоньтева пора уходить со сцены. «Если человек остается в хорошей форме, он может петь хоть до 100 лет. Олег Газманов, как и Валерий Леонтьев, дадут фору молодым и по форме, и по содержанию. Кто определяет, пора на пенсию или не пора?» — заявил он.

По словам продюсера, Серябкиной никогда не удастся собрать столько стадионов, сколько собрали более опытные звезды шоу-бизнеса. Пригожин подчеркнул, что «классика будет жить вечно».

«А молодежь, ну что молодежь. Они даже своих продюсеров покидали: вкусили славы, а работать не захотели. И теперь без продюсеров они ничего не стоят, это не самостоятельные творческие единицы», — считает шоумен.

Он пожаловался, что у молодых исполнителей нет уважения к старшим. При этом Пригожин добавил, что среди них много талантливых артистов, таких как Тимати, Егор Крид, Jony, Artik & Asti.