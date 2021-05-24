Пригожин сравнил украинское жюри на «Евровидении» с Гитлером

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сравнил украинское жюри на конкурсе «Евровидение» с немецким фюрером и основателем тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфом Гитлером за их инициативу запретить оценивать выступления России, так как это «страна-агрессор». Такое мнение он выразил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Я не знаю, каким местом эти люди думают, у меня нет слов! Нет смысла ставить друг другу оценки, потому что будет ноль. Мне интересно, когда шла трансляция «Евровидения» на Украине, нашего русского артиста там показывали или номер перекрыли рекламой? Была ли Манижа на украинском телевидении? Они хуже Гитлера, получается», — прокомментировал ситуацию продюсер.

Он также посоветовал искать компромисс и вступить в переговоры, чтобы разрешать конфликты в правовом поле.

Так Пригожин отреагировал на слова члена профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игоря Кондратюка, который потребовал изменить правила международного песенного конкурса из-за России.

По его мнению, организаторам мероприятия следует перенять опыт УЕФА и лишить Украину права оценивать выступление российских артистов, а Россию — возможности ставить оценку украинским музыкантам. Член жюри отметил, что считает аморальным оценивать номер представителя «страны-агрессора». «Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», — подчеркнул он.

Члены профессионального жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.