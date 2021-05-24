Зрители возмутились поведением украинского жюри на «Евровидении»

Зрители возмутились поведением украинского жюри на песенном конкурсе «Евровидении». Об этом сообщает РИА Новости.

Интернет-пользователей разозлило, как коллегия украинских судей проголосовала на «Евровидении». По мнению зрителей, жюри следовало отдать предпочтение Литве, которая, в свою очередь, высоко оценила выступление украинского коллектива Go_A.

«Первые три позиции совпали с моими местами главы профессионального жюри Украины», — написал в Facebook Александр Пономарев, возглавлявший украинское жюри.

В комментариях к данной записи некоторые пользователи заявили, что судьям следовало поддержать друзей Киева. «Как можно было так с литовцами?», «И почему вы не поддержали Литву?», «А не стыдно перед Литвой? Ни одного балла друзьям, которые дали нам 12. Обидно», — спросили судей читатели.

Пономарев отметил, что жюри в первую очередь оценивало композиции и номера, с которыми выступали артисты. «Стыдно должно быть? Что вы предлагаете мне сделать?» — поинтересовался он.

По итогам голосования Украина получила от Литвы 24 балла: наивысшую оценку поставили как члены жюри, так и телезрители. Однако украинские судьи не присудили литовским исполнителям ни одного балла.

Победу на песенном конкурсе «Евровидении-2021» у одержала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла певица Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала артистка Manizha, заняла на состязании девятое место.