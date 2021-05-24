На Украине захотели лишить Россию права оценивать ее участника на «Евровидении»

Член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк потребовал изменить правила международного песенного конкурса из-за России. Об этом он написал в своей колонке для «Обозревателя».

По его словам, организаторам мероприятия следует перенять опыт УЕФА и лишить Украину права оценивать выступление российских артистов, а Россию — возможности ставить оценку украинским музыкантам. Член жюри отметил, что считает аморальным оценивать номер представителя «страны агрессора». «Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», — подчеркнул он.

Отмечается, что представители жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.

Ранее победители конкурса «Евровидение-2021», участники итальянской группы Måneskin сообщили о том, что планируют большой концертный тур, который должен включать в себя Россию. Исполнители уточнили, что отправятся в европейский тур в декабре, после выхода их нового альбома.

Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.