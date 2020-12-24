Певица Asti вышла замуж за бизнесмена

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti в дуэте Artik & Asti, вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Об этом артистка объявила в Instagram.

«Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать ТВОЕЙ ЖЕНОЙ! Теперь мы семья — теперь мы есть друг у друга, и мы сильнее, лучше, крепче и увереннее, чем когда-либо в своей жизни», — обратилась она к мужу в публикации. Певица также выложила фотографии со свадьбы и показала поцелуй с супругом. Подписчики поздравили пару в комментариях.

Asti отметила, что они лишь официально зарегистрировали брак в ЗАГСе. Свадебное торжество пришлось перенести на следующий год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Известно, что супруги познакомились в мае 2019 года. Для исполнительницы брак стал первым, у Юркина есть ребенок от предыдущих отношений.

Анна Дзюба выступает в украинском поп-дуэте Artik & Asti с продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным. Группа известна по таким хитам, как «Последний поцелуй», «Все мимо», «Чувства». А их песня «Девочка, танцуй» попала в список самых популярных композиций у россиян в 2020 году по версии «Яндекс.Музыки».