Раскрыта стоимость люксовой шелковой куртки Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили посетил мероприятие во Львове в куртке за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины принял участие во встрече с 50 бизнесменами, а также посетил фестиваль малых виноделов. Саакашвили запечатлели в кепке, розовой рубашке и черной ветровке на молнии и с капюшоном из новой коллекции люксового итальянского бренда Stefano Ricci. Журналисты издания раскрыли стоимость предмета верхней одежды политика: она составляет 3700 долларов (266 780 рублей).

Отмечается, что вещь изготовлена вручную из шелка и телячьей кожи.

В августе 2020 года сообщалось, что Михаил Саакашвили носит кеды люксовой итальянской марки Golden Goose. Цена модели Superstar на появившемся в сети фото политика составляет 327 евро (около 30 тысяч рублей). Известно, что обувь данной марки изготавливается итальянскими мастерами вручную. По этой причине в мире нет двух одинаковых пар этого бренда.