Набиуллина попросила защитить банки от силовиков

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время годового отчета в Госдуме попросила депутатов защитить банковскую тайну от излишнего доступа к ней силовиков, чтобы та не превращалась в решето, сообщает РБК.

По ее словам, к этому вопросу следует подходить аккуратно, потому что иначе начнет сокращаться доверие к банковской системе. Набиуллина заметила, что люди чувствительны к таким вещам, грубый подход может спровоцировать новый отток вкладов.

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При этом глава регулятора объяснила, что ЦБ готов обсуждать тему с расширением доступа к банковской тайне, но только не до уровня, который спровоцирует побег клиентов.

Член фракции КПРФ Юрий Синельщиков напомнил, что прокуроры не могут получить информацию о счетах при борьбе с коррупцией и оттоком капитала за рубеж, противодействия экстремизму и терроризму, защиты прав вкладчиков и заемщиков. По его словам, коммунисты дважды вносили соответствующий законопроект, но его отклонили.

Однако Набиуллина заметила, что по ряду вопросов прокуроры имеют доступ к банковской тайне, как и правоохранительные органы. Глава ЦБ подчеркнула, что статья 26 закона о банковской тайне имеет достаточное количество изъятий.

Также во время отчета Набиуллина пообещала продолжить закручивать гайки, чтобы добиться добросовестного поведения от участников финансового рынка. По ее словам, эта политика продолжится до тех пор, пока регулятор не увидит, что кредитные организации хотят строить долгосрочные отношения с клиентами, а не пытаются выманивать у них деньги недобросовестным образом.