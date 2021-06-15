Откровенные легинсы бренда Рианны возмутили фанатов деталью на пояснице

Новые легинсы, выпущенные брендом американской певицы и предпринимательницы Рианны Savage X Fenty, стали объектом обсуждения в сети из-за откровенного дизайна. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Журналисты издания обратили внимание на ролик юзерши TikTok с никнеймом fathermarge, где она выразила возмущение по поводу вещи, представленной на сайте упомянутой марки. Речь идет о лиловых легинсах с вырезом на пояснице, который оформлен деталью в виде шнуровки и частично обнажает ягодицы. Их стоимость на сайте марки составляет почти 50 долларов (3600 рублей). «Мода сходит с ума», — заявила автор видео, которое стало вирусным и набрало более трех миллионов просмотров.

Другие пользователи сети также возмущались вещью в комментариях. «В них определенно нельзя приседать», «Как такое запустили в продажу?», «С каждым днем мы все больше отдаляемся от господа», «Я люблю Рианну, но эти спортивные легинсы Fenty — просто мусор», «Я бы не хотела, чтобы девушки в спортзале занимались на тренажерах в такой одежде на моих глазах», — негодовали фанаты.

В мае попытка парня спасти девушку от неловкости в спортзале выставила его извращенцем. Так, во время групповых занятий по кроссфиту неизвестный парень увидел, что у впереди стоящей женщины во время наклона вперед сильно просвечивают легинсы. Молодой человек решил сказать ей об этом, однако посетительница спортзала назвала мужчину извращенцем и пожаловалась, что он «пялился» на нее сзади.