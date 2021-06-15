Санкции США поставили под угрозу изготовление в России спутника для Анголы

Американские санкции могут сорвать строительство Россией спутника связи для Анголы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Причиной затруднений стало отсутствие разрешения на поставку американской электроники от европейского подрядчика.

«США не дают разрешения европейской компании Airbus на поставку в Россию модуля полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием для ангольского спутника AngoSat-2 из-за наличия в нем американской электронной компонентной базы», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, это связано с тем, что США с мая 2021 года запретили поставки в Россию американской космической электроники, которая попадает под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR.

Отказ в поставке электроники, по словам источника, потребует пересмотра схемотехнических решений в спутнике и согласования их с заказчиком.

В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией «Энергия» спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре спутник стал выходить на связь с перебоями, а затем и вовсе потерялся. «Роскосмос» предложил правительству Анголы оперативно разработать AngoSat-2, который бы технологически превосходил первый вариант.