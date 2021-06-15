Блогерша написала одно слово в Instagram и совершила самоубийство

Молдавская блогерша под ником Nicuseaaa совершила суицид вскоре после того, как написала на своей странице в Instagram одно слово на русском языке — «Конец». Кроме того, ее пост сопровождался черным квадратом. Об этом сообщает Yahoo News.

Тело девушки нашли перед многоквартирным домом в Кишиневе. Прибывшие на место происшествия полицейские и судмедэксперты не обнаружили никаких следов насилия.

По сообщениям местных СМИ, Nicuseaaa жила в квартире со своим молодым человеком, однако в момент самоубийства она была одна. Соседи рассказали полиции, что никогда не слышали, чтобы пара ссорилась. Но было известно, что девушка страдала от депрессии. Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.

Многочисленные подписчики молдаванки выразили соболезнования под ее последним постом. Некоторые написали, что не могут поверить в случившееся.

Ранее Instagram-блогер Анхель Эрнандес Градо (Angel Hernandez Grado) совершил самоубийство, которое он транслировал в прямом эфире. 28-летний мужчина покончил с жизнью после того, как его автомобиль окружила полиция.