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В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на недружественные шаги стран

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах воздействия и противодействия на недружественные действия иностранных государств в адрес России. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает запретить российским банкам направлять в зарубежные органы сведения о клиентах и их операциях. Исключения составляют случаи, «установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Согласно документу, банки должны будут оперативно информировать Росфинмониторинг и Банк России о получении запросов от других стран на предоставление данных о клиентах или операциях.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины без отказа от паспортов своих республик. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Государственной Думы первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затулин.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

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