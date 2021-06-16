Модель застраховала свои ягодицы на 28 миллионов рублей

Фитнес-модель из Бразилии застраховала свои ягодицы на миллионы рублей и объяснила причину содеянного. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 35-летняя Ванесса Атайдес (Vanessa Ataides) ежедневно просыпается в четыре часа утра, чтобы пойти в тренажерный зал. На женщину работает целая команда тренеров, которая помогает ей накачать ягодицы. На данный момент обхват ее бедер составляет 126 сантиметров. Модель заявила, что в ближайшем будущем хочет увеличить их объем до 130 сантиметров.

Помимо регулярных силовых тренировок, героиня материала съедает шесть белковых блюд в день, чтобы нарастить больше мышц: «Моя диета выстроена таким образом, чтобы увеличить мой зад как можно быстрее. Так я смогу получить самые большие ягодицы в мире. Я ем много яичных белков, мяса и тому подобное. Как только я поем, тут же планирую свой следующий прием пищи».

Зад бразильянки является вторым по величине в мире, и она решила застраховать его на сумму 280 815 фунтов стерлингов (28,4 миллиона рублей). «Я знаменита только благодаря своим ягодицам. Они самые большие в Бразилии. Так что будет справедливо, если я их застрахую», — объяснила Атайдес.

Модель утверждает, что никогда не прибегала к фотошопу на своих снимках, чтобы визуально увеличить бедра. «Вы не найдете у меня отфотошопленные фотографии. Да, я не идеальна, и мне не нужно скрывать свои несовершенства, так как мнение окружающих на меня совершенно не влияет. У меня есть целлюлит, растяжки и пигментные пятна. Покажите мне женщину, у которой нет ничего из перечисленного. Однако я всегда стараюсь заботиться о себе, чтобы мои недостатки были как можно незаметнее для меня», — призналась женщина.

В апреле стройная модель увеличила ягодицы и пожалела о результате. 26-летняя Уитни Пейдж (Whitney Paige) обрела популярность в соцсетях благодаря своему стройному телосложению. В 2017 году она решила улучшить фигуру и сделала бразильскую подтяжку ягодиц стоимостью 5340 фунтов стерлингов (555 435 рублей). Однако, по словам блогерши, результат ее разочаровал. Модель призналась, что операция была болезненной, и ей потребовались недели на восстановление. Кроме того, ей не удалось натянуть свои старые джинсы и брюки.