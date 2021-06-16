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Израиль ответил атакой истребителей на запуск ХАМАС воздушных шаров с бомбами

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Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские истребители 16 июня атаковали военные объекты палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Атака самолетов стала ответом на запуск со стороны ХАМАС на территорию Израиля накануне нескольких десятков воздушных шаров с горючими веществами и бомбами с целью поджогов. Из-за них в районах, прилегающих к Газе, возникло порядка двух десятков крупных степных пожаров.

В израильской армии отмечают, что атакованными ими объектами пользовались террористы. Военные также возложили на ХАМАС ответственность за любые события, происходящие в секторе Газа, а также за последствия своих действий, подчеркнув свою готовность «к любому сценарию, включая возобновление боевых действий».

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме в мае. В результате обоюдных обстрелов в течение нескольких дней, по имеющимся данным, были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа. 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня.

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