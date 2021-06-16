Американский комик назвал Путина главным боссом для Байдена

Американский комик и ведущий вечернего шоу The Tonight Show Джимми Фэллон в юмористической манере рассказал о грядущей встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Он также назвал российского лидера главным боссом для иностранного коллеги. Отрывок эфира доступен на YouTube.

«Президент Байден готовится к знаменательной встрече с Владимиром Путиным. После "Большой семерки", НАТО и королевы — это как будто Байден прошел все уровни и должен встретиться с главным боссом», — пошутил Фэллон.

Комик также поиронизировал над «резкой переменой событий» для главы США и добавил, что Байден заряжен энергией перед общением с Путиным.

Саммит Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве и станет их первым совместным мероприятием с момента вступления президента США в должность.

Планируется, что стороны обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.