«Худший в мире» способ расстаться с девушкой разозлил пользователей сети

В сети раскритиковали длинное сообщение, которое мужчина написал своей девушке, чтобы расстаться с ней. Его послание с неожиданным концовкой комментаторы признали «худшим в мире». Ролик доступен в TikTok-аккаунте пользовательницы Мишель Боллер (Michele Boller).

В начале сообщения мужчина написал, насколько сильно когда-то влюбился в девушку, и перечислил то, что ему особенно нравится в ней. «Я не знаю, как объяснить это, но я думаю, что ты удивительный человек с замечательным характером, и мне очень нравится твой смех. Он такой прелестный и милый», — продолжил автор послания. После этого он назвал множество других черт, которые ему нравились в партнерше: цвет глаз, запах, улыбка, форма носа.

«Но я не могу встречаться с тобой, потому что ты не в моем вкусе», — заключил мужчина.

Комментаторы не ожидали такого поворота событий. Один из зрителей написал, что «был сбит с толку» после того, как дочитал сообщение до конца. «Я бы буквально умер после такого», — заявил другой. «А я бы бросил свой телефон в океан», — согласился третий. Многие пользователи TikTok отметили, что концовка их расстроила и даже разозлила.