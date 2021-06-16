Экономика
 
Последние новости
В США подвели итоги встречи Путина и Байдена
В Бразилии зафиксировали 19 разновидностей коронавируса
В Конгрессе США призвали к санкциям против России по химоружию
Виторган вступился за Бузову после ее скандала с Губерниевым
Найден один из крупнейших алмазов в мире
Китай запустил корабль с космонавтами к строящейся орбитальной станции
Немецкие солдаты в Литве устроили нацистскую вечеринку и изнасиловали сослуживца
В МИД назвали важный итог саммита Путина и Байдена
Зеленский ответил на вопрос о Путине на русском языке
Новости партнеров
Прослушать новость

Китай придумал способ удешевить свое производство

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Bryan Woolston / Reuters

Китайские власти пообещали начать продажу государственных запасов промышленных металлов. Пекин таким образом придумал способ удешевить свое производство, пишет Financial Times.

Национальное управление по продуктам питания и стратегическим резервам страны сообщило, что готово предложить рынку свои запасы меди, алюминия и цинка, таким образом делая их доступным для местных производителей. Данный шаг последовал на фоне подорожания сырья, которое, в свою очередь, привело к рекордному с 2008 года росту отпускных цен и поставило под угрозу прибыль промышленных предприятий.

Металлы внесли заметный вклад в мировой рост цен на сырье, который изначально был вызван быстрым восстановлением промышленности в Китае после пандемии и позднее поддержан другими крупными экономиками. Медь, которая широко используется в самых различных сферах, в прошлом месяце дорожала до рекордного уровня в более чем 10 500 долларов за тонну.

Официально объемы государственных запасов металла Китай не раскрывает, но, по предположениям аналитиков, Пекин мог накопить 500 тысяч тонн меди, полтора миллиона тонн алюминия и до 700 тысяч тонн цинка. Масштабы потребления можно представить на основании объема используемой меди, который в Китае оценивается в 15 миллионов тонн.

При этом амбиции страны, которая ставит задачу по устранению углеродных выбросов к 2060 году, потребуют сократить и производство металлов, что может создать угрозу потенциального дефицита и привести к дальнейшему росту цен. Беспокойство это вызывает и потому, что страна является крупным экспортером металлов и самым значительным потребителем и производителем сырья в мире.

По итогам первого квартала 2021 года экономика Китая выросла на рекордные 18,3 процента. Однако дальнейшему восстановлению, по оценкам специалистов, может помешать слабое потребление на фоне роста производственных затрат. Из-за подорожания сырья индекс цен производителей (PPI) Китая — показатель изменения цен на товары и услуги на оптовом уровне — в мае вырос до рекордного за почти 13 лет уровня.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
China pledges to release metal reserves to tackle price and shortage fears
Названо главное препятствие для развития Китая
Экономика Китая рекордно выросла
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Высокогорный бюджет.

Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
13:5715 июня

Мишустин заявил о провале программы развития Северного Кавказа

13:4015 июня

Ущерб от киберпреступности сравнили с полетом на Марс

13:5315 июня

Независимые экологи не нашли загрязнений на реке Колва

Экономика00:01 2 мая

Бизнес в клеточку.

Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
13:1815 июня

Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в РФ без санкций

12:5815 июня

ЦБ высказался о возможном признании биткоина официальной валютой

12:2515 июня

Россиянам предложили выдавать тысячу рублей на еду

Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
11:4815 июня

Центробанк пригрозил «закручиванием гаек»

11:4215 июня

Китай закрытием одного порта поставил мировую торговлю под угрозу

10:0715 июня

Офшоры назвали обязательными для госзаказа в России

Россия
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
«Целовались до боли в губах»
Как выглядели эротические игры в Российской империи
Все материалы
Мир
Самолет-разведчик НАТО проследил за полетом Путина в Женеву
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
В НАТО заявили о первостепенном значении отношений с Россией
Стало известно о новых санкциях ЕС против Белоруссии
Прогремевший на территории армейской части в Колумбии взрыв попал на видео
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
Все материалы
Бывший СССР
Литва обвинила Белоруссию в гибридных атаках на Европу с помощью мигрантов
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Лукашенко уволил управляющего делами президента
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Кочарян допустил столкновения после парламентских выборов в Армении
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
МИД Украины объяснил нежелание принимать страну в НАТО и вспомнил о России
Все материалы
Экономика
«Газпром» ответил Пашиняну на угрозу уголовными делами
Названы способы выгодно вложить полмиллиона рублей
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Курс рубля отреагировал на встречу Путина и Байдена
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
«Зонтичный механизм» финансирования привлечет 3 триллиона рублей к 2025 году
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Черчесов прокомментировал победу над Финляндией
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Закон о борьбе с онлайн-пиратами в России назвали логичным шагом
Журналисты заметили скрытое послание на встрече Путина с Байденом
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Врач оценил вероятность нового локдауна в России
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Познер выступил за обязательную вакцинацию россиян
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вандализм» черного дятла в заповеднике попал на видео
Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Россиянин ради денег сымитировал смерть своей матери
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении
Все материалы
В России подорожали почти все автомобили Lexus
Гениальное сумасшествие: поразительные автомобили Rinspeed
Путешествуем по вселенной маэстро Франка Риндеркнехта
Honda завершит производство трех моделей
Пять или шесть? Двойная дилемма покупателей Audi и BMW
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если обе стоят более 6 миллионов?
SsangYong раскрыла внешность своего первого электрокара
Кентавры: невероятные автомобили мотоциклетных брендов
Знакомимся с суперкаром Yamaha и провальным Kawasaki
В России началось производство нового Hyundai Creta
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы