Названо главное препятствие для развития Китая

Эксперты аналитической платформы China Beige Book International назвали главное препятствие для восстановления и развития экономики Китая. Как сообщает CNBC, серьезной проблемой может стать слабое потребление.

Генеральный директор компании Лиланд Миллер указал, что из-за этого предприятия не смогут повышать цены даже при условии, что производственные затраты продолжат расти. Он считает, что тенденция продолжится до тех пор, пока не произойдет «перезагрузка» расходов домохозяйств. «Это довольно специфическая проблема в Китае», — заключил Миллер.

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Кроме того, из-за скачка цен на сырье индекс цен производителей (PPI) Китая — показатель изменения цен на товары и услуги на оптовом уровне — в мае обновил рекордный максимум почти за 13 лет. Поводом стал рост цен на нефть, металлы и железную руду.

При этом по итогам первого квартала текущего года экономика Китая выросла на рекордные 18,3 процента, при том что в аналогичном периоде прошлого года она упала на 6,8 процента. Власти КНР подчеркивали, что 2021 год оказался для страны более благоприятным, чем прошлый.

Увеличение ВВП объяснили преодолением пандемии коронавируса. На росте экономики отразились несколько факторов, в том числе повышение внутреннего спроса, стабильность на рынке труда, обеспечение высокой продуктивности производства и улучшение ожиданий предпринимателей.