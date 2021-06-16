«Газпром» ответил Пашиняну на угрозу уголовными делами

Компания «Газпром Армения», на 100 процентов принадлежащая российскому «Газпрому», ответила на претензии исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна, сообщает «Спутник Армения».

Глава кабинета министров обвинил предприятие в призывах к своим сотрудникам ходить на митинги оппозиции и предупредил, что если подозрения подтвердятся, то руководству компании грозят уголовные дела.

«Вас будут судить группами, пачками», — подчеркнул Пашинян. По его словам, любой работник «Газпром Армения», которого уличат в организации массовки, немедленно будет уволен.

В пресс-службе компании подчеркнули, что «Газпром Армения» — аполитичная организация и никоим образом не вовлечена в предвыборные процессы. При этом Пашинян не уточнил, из каких источников он узнал о действиях руководства «дочки» российской компании. Сами обвинения были выдвинуты на предвыборном митинге.

Заявления премьера прозвучали на фоне того, как армянская оппозиция обвинила премьера в принуждении учителей участвовать в агитации за партию власти «Мой шаг».