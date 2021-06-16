Умер расследовавший дело ЮКОСа бывший прокурор

В Москве умер бывший начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко. В период его работы управление расследовало дело ЮКОСа. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, его слова передает ТАСС.

«Вчера (14 июня — прим. "Ленты.ру") скончался экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко. Прощание с ним пройдет в пятницу (18 июня — прим. "Ленты.ру") на Троекуровском кладбище», — сообщил депутат. По данным источника агентства, бывший прокурор умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Лысейко считают одним из главных кураторов уголовного дела против руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Кроме того, он руководил ходом «дела Собчака», «дела Гусинского», расследовал убийства Владислава Листьева и Галины Старовойтовой и другие. Прокурор ушел в отставку в 2006 году.