Умер прокурор Якутии

Прокурор Якутии Олег Нарковский умер в возрасте 53 лет. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, прокурор скончался после продолжительной болезни. «Олег Нарковский был настоящим профессионалом, был верен служебному долгу и внес достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе», — говорится в сообщении.

По данным издания SakhaNews, которое ссылается на источник в правоохранительных органах, Нарковский страдал онкологическим заболеванием. Как пишет газета «Красноярский рабочий», он проходил лечение в одной из клиник Красноярска, где и скончался.

Олег Нарковский родился в 1967 году. Сначала работал в органах прокураторы Красноярского края, где в итоге стал заместителем прокурора региона. В 2019 году он был назначен прокурором Якутии.