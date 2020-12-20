Россия
 
Последние новости
Россияне перечислили лучшие подарки на Новый год
Сын американского миллиардера погиб в огненном ДТП
Непобежденный боксер нокаутировал соперника и выбил его за пределы ринга
Собянин предупредил об опасности застолий на Новый год
Трампа заподозрили в подготовке захвата власти
Кинокритик Долин назвал десять лучших фильмов года
Россияне увидят соединение двух планет
На Украине объяснили невозможность «хорватского сценария» в Донбассе
Россияне массово ринулись к косметологам в период пандемии
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер прокурор Якутии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутии)

Прокурор Якутии Олег Нарковский умер в возрасте 53 лет. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, прокурор скончался после продолжительной болезни. «Олег Нарковский был настоящим профессионалом, был верен служебному долгу и внес достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе», — говорится в сообщении.

По данным издания SakhaNews, которое ссылается на источник в правоохранительных органах, Нарковский страдал онкологическим заболеванием. Как пишет газета «Красноярский рабочий», он проходил лечение в одной из клиник Красноярска, где и скончался.

Олег Нарковский родился в 1967 году. Сначала работал в органах прокураторы Красноярского края, где в итоге стал заместителем прокурора региона. В 2019 году он был назначен прокурором Якутии.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
После тяжелой болезни скончался прокурор Якутии
В красноярской клинике скончался прокурор Якутии
Депутат Госдумы умер из-за коронавируса