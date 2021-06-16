Врач рассказала о способности испорченных продуктов вызывать рак

Испорченные продукты заражаются большим количеством микроорганизмов, которые способны вызывать заболевания, в том числе рак. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-онколог медицинского сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова.

Так, доказанным канцерогенным влиянием на печень обладает афлатоксин, который вырабатывается плесневыми грибами рода Аспергиллюс. Такой вид грибов чаще всего обнаруживается в зерновых культурах, арахисе, лесном орехе и молоке, полученном от коров, питавшихся зерном плохого качества.

«Токсин попадает по воротной вене в печень, где повреждает ДНК печеночных клеток и вызывает мутации, приводящие к опухолевой трансформации клеток, а острая интоксикация афлатоксином может привести к летальному исходу» — рассказала Исакова.

Врач пояснила, что заражение продуктов может происходить до, во время или после уборки урожая. Споры могут переноситься насекомыми, грызунами и птицами. В связи с тем, что внешний вид продуктов не меняется после заражения, разработаны методы обнаружения в них токсина, и если его концентрация превышает допустимую, партию уничтожают.

При этом контролировать малые производства сложно, поэтому Всемирная организация здравоохранения разработала рекомендации для профилактики отравлений. Так, надо внимательно проверять цельное зерно и орехи на наличие плесени, выбрасывать пораженные, обесцветившиеся и сморщенные. Покупать по возможности стоит максимально свежие продукты, произведенные близко к месту продажи, а не доставленные длительной перевозкой. Кроме того, стоит при покупке отдавать приоритет известным производителям. Также важно соблюдать правила хранения продуктов питания и не хранить слишком долго.

Риск потребления афлатоксинов также поможет снизить разнообразный режим питания. Он же поможет укрепить здоровье.

Другие виды плесени не обладают прямым канцерогенным воздействием, но зараженные ими продукты также не стоит употреблять. При обнаружении грибка нельзя есть мягкие сыры и другую молочную продукцию, фрукты и овощи с большим количеством воды, джемы, хлеб и хлебобулочные изделия, готовые блюда, мясную и рыбную продукцию. Твердые сорта сыров, овощи с низким содержанием воды, сушеное мясо можно есть после удаления заплесневелого слоя.