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20-летняя дочь Брежневой поделилась снимком в бикини

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Фото: @sonyaxkiperman

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась пляжными фотографиями с отдыха и порадовала поклонников. Соответствующая серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети фото 20-летняя девушка запечатлена с распущенными волосами в бикини нежно-розового цвета. При этом верхняя часть комплекта надета вверх тормашками. Образ Киперман дополнили золотистые украшения: серьги-кольца, цепочка на талии, множество браслетов. За час публикация набрала больше двух тысяч лайков.

Подписчики оценили внешний вид дочери знаменитости в комментариях. «Какая красивая», «Соня — красавица, вся в маму. Такая же богиня», «Просто огонь», «Горячо», «Красавица! Сколько родинок!» — восхищались они.

В сентябре 2020 года подпись Сони Киперман под фото в купальнике озадачила подписчиков. Соня Киперман опубликовала снимок в бикини со словами «Медовый месяц», однако через несколько секунд девушка сменила ее. Юзеры предположили, что дочь исполнительницы вышла замуж в Америке.

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