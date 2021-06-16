Зеленский обвинил Евросоюз в попытках избежать диалога об интеграции

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Евросоюз (ЕС) в попытках избежать прямого диалога с Киевом об интеграции в свои ряды. Об этом стало известно из интервью политика агентствам France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого опубликован на его официальном сайте.

По его словам, Украина на протяжении уже многих лет подтверждает намерение стать частью Европы, однако «сам Евросоюз, мне кажется, не знает, как закрыться, чтобы прямо не отвечать Украине». Он пояснил, что, вероятнее всего, это связано с усталостью европейского бизнеса от санкций против России.

Тем не менее, по словам политика, в ЕС все же остались государства, которые занимают принципиальную позицию по этому вопросу. Речь о Польше и странах Прибалтики. «Все понятно, мир циничен, все о деньгах. Сначала деньги — потом жизнь», — добавил глава государства.

Ранее украинский лидер заверил, что если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». Тем не менее, по его словам, в таком сценарии «нет ничего хорошего».