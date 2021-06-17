Китайцы принялись массово оперировать уши ради внешности эльфа

Пластическая операция по изменению формы ушей стала новым трендом среди китайских пациентов в 2021 году. Об этом сообщает Vice.

Речь идет о хирургическом вмешательстве, с помощью которого врачи корректируют уши и придают им заостренную форму, тем самым имитируя внешность эльфа. По мнению пациентов, такая форма ушей визуально вытягивает лицо. Издание также отмечает, что в Китае торчащие уши являются символом удачи.

По информации издания, моду на уши эльфа среди китайцев ввели местные знаменитости. Специалисты заявляют, что популярность упомянутой процедуры продолжает расти. Так, например, на платформе Weibo (аналог TikTok) ролики под хештегом elf ears plastic surgery («пластика под эльфийские уши») набрали более 700 миллионов просмотров.

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Врач медицинской клиники Gaoshang в городе Гуанчжоу Ю Вэньлинь (Yu Wenlin) рассказал, что ежедневно выполняет около шести подобных операций. Чаще всего форму ушей изменяют путем введения гиалуроновой кислоты, в то же время некоторые медики вживляют в уши часть хряща или искусственные импланты.

Предпринимательница Сонг Яо (Song Yao) раскрыла журналистам стоимость косметологического вмешательства. По словам 20-летней бизнесвумен, в общей сложности на приобретение желаемой формы ушей она потратила около 1500 долларов (108 тысяч рублей).

В декабре 2020 года мужчина потратил миллионы рублей на пластику ради ушей эльфа. Публицист Луис Падрон признался, что для достижения желаемой внешности он обратился к медикам, которые сделали ему ринопластику, коррекцию лица и шеи и подтяжку век. Кроме того, мужчина шесть раз менял цвет глаз, а также форму ушей, чтобы добиться внешности эльфа.