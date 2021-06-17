На ингушскую певицу Айну Гетагазову напали

Ингушская певица Айна Гетагазова заявила, что подверглась нападению в кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

36-летняя исполнительница пришла в одно из заведений, где неожиданно начала ругаться с мужчиной за соседним столом. В какой-то момент посетитель, с которым у нее завязался конфликт, вскочил и агрессивно оттолкнул артистку.

Гетагазова обратилась в полицию. В своем заявлении она рассказала об избиении и покушении на свою жизнь. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Айна Гетагазова — одна из самых известных певиц Ингушетии. Она также является телеведущей и солисткой Государственной Филармонии имени Аднана Шахбулатова. Несколько лет назад была признана народной артисткой Чечни и Ингушетии.