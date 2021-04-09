Активисты SERB напали на режиссера Виталия Манского на фестивале «Артдокфест»

На фестивале документального кино «Артдокфест» активисты движения SERB напали на организатора кинопоказа, режиссера Виталия Манского. Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak Live со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

По словам Манского, в момент, когда он давал интервью журналистам Associated Press, к нему подбежали неизвестные. Один из них попытался перехватить горло режиссера тканью. Нападавшим удалось сбежать.

Организатор фестиваля сказал, что не пострадал, и добавил, что ему помогла охрана кинотеатра и находившиеся рядом журналисты. Манский также заявил, что момент нападения попал на видео, пресс-служба «Артдокфеста» в ближайшее время опубликует его в соцсети.

Отмечается, что ранее на фестиваль «Артдокфест» в Москве приходила полиция и активисты SERB. Представители движения, по словам режиссера, пытались сорвать показ картины «Дорога домой», рассказывающей историю мужчины, который «переехал из Крыма в украинское село после аннексии полуострова».