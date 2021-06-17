Мужчина забыл ключ в салоне Ferrari за 20 миллионов рублей и остался без машины

Житель США забыл ключ от роскошного автомобиля Ferrari в его салоне и стал жертвой преступника. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд с белым спорткаром Ferrari 488 Spider с откидным верхом 2016 года выпуска. Полиция сообщила, что неизвестный увидел ключ в салоне машины, которая была припаркована на территории частного дома, и воспользовался им для угона.

Автомобиль оценивается примерно в 275 тысяч долларов (почти 20 миллионов рублей). Правоохранительные органы пытаются отследить автомобиль по номерному знаку KH5738.

Известно, что угнанный Ferrari последний раз видели на автостраде Cross Bronx Expressway во вторник, 15 июня.

В мае мужчина получил госпомощь, купил на нее Ferrari и попал под арест по подозрению в мошенничестве. Американский предприниматель Мустафа Кадири (Mustafa Qadiri) подал поддельные заявки на получение займа в три банка от имени четырех несуществующих компаний. Мужчина получил от государства пять миллионов долларов (почти 370 миллионов рублей) и потратил эти деньги на роскошный отпуск и покупки автомобилей Ferrari, Bentley и Lamborghini.