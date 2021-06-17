Знаменитости массово показали целлюлит и запустили флешмоб

Знаменитости массово опубликовали фотографии без ретуши и запустили новый флешмоб. На соответствующие кадры в соцсетях обратили внимание в The Sun.

По информации издания, популярность набирает новый тренд, в рамках которого звезды демонстрируют в Instagram несовершенства своей кожи, например, целлюлит и растяжки, а также различные изъяны фигуры: жировые складки или обвисшую кожу.

Так, например, блогерша Холли Хаган (Holly Hagan) и поп-исполнительница Стейси Соломон (Stacey Solomon) опубликовали снимки, на которых позировали в бикини, показав подписчикам целлюлит на бедрах и ягодицах. Аналогичным изображением поделилась звезда реалити-шоу Love Island Малин Андерссон (Malin Andersson): ее засняли со спины в нижнем белье Calvin Klein.

Помимо названных знаменитостей, во флешмобе приняла участие рэперша Виван Джефферсон, известная как Lizzo, которая сфотографировалась обнаженной на кресле, прикрывая оголенные части тела руками. Изъяны фигуры также продемонстрировали инфлюэнсерша Эшли Джеймс (Ashley James) и плюс-сайз модель Эшли Грэм (Ashley Graham): обе женщины сфотографировались в белье в зеркале.

В апреле манекенщица Джорджи Кларк показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. Сначала она позировала лицом к камере с ровной спиной и расправленными плечами, придерживая руками ягодицы. После чего сфотографировалась спиной к объективу, чтобы показать целлюлит на бедрах и ягодицах.