Назван новый соперник российской нефти

Вице-президент информационного агентства Argus, специализирующегося на рынке нефти, Джеймс Гудер в ходе онлайн-конференции «Argus Рынок нефти 2021: Глобальные рынки и СНГ» назвал нового потенциального соперника для российского сорта экспортной нефти Urals, передает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Гудера, конкуренцию Urals уже в обозримом будущем может составить новый норвежский сорт нефти Johan Sverdrup, добываемый на одноименном месторождении в Северном море.

Месторождение Johan Sverdrup было открыто в 2010 году и названо в честь основателя норвежского парламентаризма. Его разработка началась девять лет спустя государственной компанией Equinor.

«Полтора года эксплуатируется, но это самый крупный поток нефти — больше, чем Brent [один из эталонных сортов нефти], больше, чем Forties [один их сортов, входящих в общую "корзину" Brent]. И если мы добавим его в корзину датированного Brent, это будет означать серьезное повышение объемов», — отметил Гудер.

По его словам, в настоящее время российская нефть Urals не так активно продается в европейские страны. Но если ситуация изменится, и если Johan Sverdrup будет включен в состав корзины Brent, стоимость контрактов на него будет выше, нежели на российский сорт.