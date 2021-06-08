Финляндия предупредила о постепенном отказе от российской нефти

По мере перехода к альтернативным источникам энергии Финляндия станет постепенно отказываться от нефти, в том числе вновь сократит закупки в России. Об этом в интервью РБК предупредил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

Власти Финляндии уже к 2035 году собираются сделать национальную экономику углеродно-нейтральной. Это означает снижение объема использования невозобновляемых ресурсов, к которым относится нефть, и выбрасываемых парниковых газов.

В настоящее время страна импортирует 60 процентов энергопотребления, три четверти приходится на нефть и газ, а их на 60 процентов поставляет Россия. Поэтому, из-за новой энергетической политики, поставки российских ресурсов продолжат падать.

В то же время Хаависто не исключил, что зеленый переход даст новые возможности для сотрудничества с Россией. Например, Финляндия хотела бы работать совместно в борьбе с изменением климата, в сокращении вредных выбросов и большем применении экологически чистых технологий в энергетической сфере.

В 2020 году поставки в Финляндию российской нефти сократились на 16 процентов по сравнению с 2019-м. В первом квартале 2021 года процесс ускорился — падение в годовом выражении составило уже 25 процентов. В апреле закупки упали до 400 тысяч тонн, что на 63,6 процента меньше, чем в 2020 году.

До этого Финляндия сообщала, что готова отказаться от импорта российской электроэнергии. Однако на этот раз проблема не связана с экологичностью — финны жалуются на критическую изношенность линий электропередач в России. Их состояние угрожает стабильности поставок, однако в России признавать проблему и проводить модернизацию не хотят.