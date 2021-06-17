Неизвестный открыл стрельбу в Германии

Неизвестный открыл стрельбу в центре города Эспелькамп на западе Германии. Об этом сообщает местная газета Bild.

В результате один человек погиб, еще один был серьезно ранен, передает Bild. Однако по информации Reuters погибших уже двое. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Отмечается, что преступник на данный момент не задержан и находится в бегах.

15 июня стало известно, что мужчина в американском штате Джорджия застрелил одного человека и ранил еще двоих из-за спора о ношении медицинской маски. По данным полиции, 30-летний Виктор Ли Такер вошел в продуктовый магазин и уже на кассе между ним и сотрудницей магазина разгорелся спор. Кассир попросила мужчину надеть медицинскую маску, в ответ на это подозреваемый открыл огонь.