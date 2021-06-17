Названы самые щедрые к своему руководству компании России

В 2020 году совокупные выплаты 25 российских компаний, которые оказались наиболее щедрыми к своему руководству, превысили 62 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Forbes.
Лучше всего дела обстоят у топ-менеджеров «Новатэка». За три года по выплатам они переместились с шестого на первое место — 7,356 миллиарда рублей, получили их 22 человека. В компании не объяснили, с чем связан рост в полтора раза за год.
Следом за ними идет «Норильский никель» — 6,448 миллиарда рублей и 27 человек, а замыкает первую тройку UC Rusal, где более 18 человек получили 4,676 миллиарда рублей (в пересчете по среднему курсу доллара в 2020 году). Также в первой десятке находятся Сбер, «Роснефть», АФК «Система», ВТБ, Мостотрест, «Газпром» и «Транснефть».
Сильнее всего вознаграждение выросло у топ-менеджмента «Фосагро» — плюс 120 процентов, до 1,23 миллиарда рублей. Максимальное снижение продемонстрировала группа ПИК — минус 45 процентов, до 1,24 миллиарда рублей.
Год назад первая тройка по выплатам выглядела следующим образом — «Норникель» (6,281 миллиарда рублей), UC Rusal (5,146 миллиарда) и ВТБ (4,4 миллиарда).
Ранее Boston Consulting Group сообщила, что 500 самых богатых россиян в совокупности владеют 40 процентами всех финансовых активов, принадлежащих гражданам.