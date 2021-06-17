Названы самые щедрые к своему руководству компании России

В 2020 году совокупные выплаты 25 российских компаний, которые оказались наиболее щедрыми к своему руководству, превысили 62 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Forbes.

Лучше всего дела обстоят у топ-менеджеров «Новатэка». За три года по выплатам они переместились с шестого на первое место — 7,356 миллиарда рублей, получили их 22 человека. В компании не объяснили, с чем связан рост в полтора раза за год.

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

Следом за ними идет «Норильский никель» — 6,448 миллиарда рублей и 27 человек, а замыкает первую тройку UC Rusal, где более 18 человек получили 4,676 миллиарда рублей (в пересчете по среднему курсу доллара в 2020 году). Также в первой десятке находятся Сбер, «Роснефть», АФК «Система», ВТБ, Мостотрест, «Газпром» и «Транснефть».

Сильнее всего вознаграждение выросло у топ-менеджмента «Фосагро» — плюс 120 процентов, до 1,23 миллиарда рублей. Максимальное снижение продемонстрировала группа ПИК — минус 45 процентов, до 1,24 миллиарда рублей.

Год назад первая тройка по выплатам выглядела следующим образом — «Норникель» (6,281 миллиарда рублей), UC Rusal (5,146 миллиарда) и ВТБ (4,4 миллиарда).

Ранее Boston Consulting Group сообщила, что 500 самых богатых россиян в совокупности владеют 40 процентами всех финансовых активов, принадлежащих гражданам.