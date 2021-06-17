Зеленский пригласил нового премьера Израиля на саммит «Крымской платформы»

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета на саммит «Крымской платформы». Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.

Зеленский поздравил Беннета со вступлением в должность и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. «Владимир Зеленский пригласил Нафтали Беннета посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости», — сказано в сообщении.

В начале мая Зеленский пригласил на саммит «Крымской платформы» президента США Джо Байдена. Позже Киев заявил, что в ходе телефонных переговоров американский лидер «заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите на высоком политическом уровне».

Концепция «Крымской платформы» впервые была представлена на Генассамблее ООН в сентябре прошлого года. С ее помощью Украина планирует заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита назначено на август.