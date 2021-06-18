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Избрана мера пресечения осквернившим памятник Герою России школьницам

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Фото: пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа

В Приморском крае суд поместил на два месяца под домашний арест школьниц, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову, сбитому турецкими ВВС в 2015 году. Об избрании меры пресечения сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ранее сообщалось, что против двух подростков 14 и 15 лет возбуждено дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). По версии следствия, они в состоянии алкогольного опьянения пришли в сквер, зашли за памятник летчику, осквернили его и оборвали цветы на клумбе рядом с ним.

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками.

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