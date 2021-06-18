Европа нанесла удар по экономике Белоруссии

Власти Евросоюза нанесли удар по экономике Белоруссии, согласовав новые санкции в отношении страны, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что ограничения коснутся нефтяной и газовой отраслей, калийного производства, являющихся одними из главных направлений экспорта из Белоруссии, а также телекоммуникаций. Какие конкретно меры будут приняты, пока не уточняется.

Кроме того, Брюссель предварительно согласовал запрет на выдачу Минску новых кредитов, торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги.

Ранее Австрия блокировала введение санкций в отношении банковского сектора Белоруссии. Австрийские дипломаты на условиях анонимности отмечали, что Вена ставит «финансовые интересы выше принципов».

Обсуждение новых санкций в отношении Белоруссии началось после инцидента с самолетом ирландской Ryanair, совершившим вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Позднее белорусскими властями был задержан находившийся на борту оппозиционер, основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.