Раскрыты причины задержания бывшего замглавы Центробанка

Задержание в Москве бывшего заместителя главы Центробанка, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко не связано с работой в академии. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Корищенко задержали в рамках уголовного дела о присвоении денег Инвестбанка, возбужденного МВД в 2019 году в отношении банкира Сергея Менделеева и его сообщников. С помощью безвозвратных кредитов со счетов банка преступники вывели свыше 3,2 миллиарда рублей.

18 июня сообщалось, что задержанного Константина Корищенко обвинили по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ. Вместе с Корищенко был задержан и его предполагаемый сообщник, бизнесмен Максим Пальчун, которому также предъявлено обвинение.