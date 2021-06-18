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Перепутавшая лак для волос с клеем женщина нашла способ заработать на неудаче

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Тессика Браун
Тессика Браун
Кадр: @im_d_ollady / TikTok

Американка, которая по ошибке зафиксировала прическу клеем вместо лака для волос, нашла способ заработать на своей неудаче. Ее историю публикует Daily Star.

Блогерша Тессика Браун (Tessica Brown) рассказала, что создала собственную линейку средств ForeverHair, борющихся с проблемой медленного роста волос. По словам бизнесвумен, такое решение обусловлено тем, что после инцидента ей вновь приходится отращивать волосы и усиленно ухаживать за кожей головы, в то время как на рынке для этого нет подходящей косметики.

«Я работала с профессионалами над формулой для масла, которое поможет мне отрастить волосы, а также будет стимулировать волосяные луковицы и способствовать заживлению кожи головы. При этом все ингредиенты должны быть натуральными — именно из них производится мое средство», — пояснила Браун.

Как сообщает издание, популярность девушки способствует росту продаж ее уходового средства, стоимость которого составляет 18 долларов (1301 рубль). Рекламный пост, в котором американка объявила о запуске бренда ForeverHair, набрал больше 330 тысяч лайков.

В феврале Браун сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем с сильной фиксацией Gorilla Glue, и в течение месяца не могла избавиться от проблемы. В больнице, где она провела почти сутки, врачи приложили к ее голове повязку, пропитанную ацетоном. Однако этот способ не помог растворить клей, и, напротив, обжог героине кожу головы.

Позже стало известно, что медикам удалось избавить американку от слипшихся прядей. Врач нанес на голову Браун размягчающий раствор, затем оттянул волосы пинцетом и срезал их ножницами под местной анестезией. Процедуру проводил хирург Майкл Обенг (Michael Obeng) в клинике пластической хирургии в Беверли-Хиллз.

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https://www.dailystar.co.uk/real-life/mum-who-wrecked-hair-gorilla-24337118
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