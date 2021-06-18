Оскандалившийся на зоне Артур Молодой отказался признать себя вором в законе

На заседании Тверского областного суда 29-летний Артур Атабекян, известный в криминальных кругах как Артур Молодой, отказался признать себя вором в законе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Авторитет, обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии и дезорганизации деятельности исправительной колонии, отказался признать вину. «Не вор в законе и руки ни на кого не поднимал», — заявил подсудимый в ходе заседания.

Артур Молодой оскандалился после коронации из-за подделки подписи главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули). Авторитеты из Кутаисского воровского клана при помощи «прогона» призвали арестантов относиться к новому вору в законе Атабекяну «подобающим образом». Под воровским посланием появилась и подпись Гули — так авторы решили придать вес «прогону». Однако сам Салифов, узнав о подписи, не подтвердил ее и был очень возмущен пренебрежением его мнением.

Артур Молодой был коронован не позднее декабря 2016 года. В 2018 году его направили отбывать наказание в исправительную колонию (ИК-6) в Тверской области. Там он совершил 789 нарушений правил содержания, за что его помещали в карцер и штрафной изолятор. В октябре 2019 года вор в законе напал на сотрудников ИК-6, ударил их, желая повысить свой криминальный авторитет среди осужденных. Во время отбытия наказания обвиняемый сообщал сотрудникам и осужденным о своем криминальном статусе, требуя подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.