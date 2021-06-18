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Школьников на экзамене заставили переводить предсмертную записку

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Фото: Pixabay

Школьников 15 и 16 лет на государственном экзамене по арабскому языку, который дает право поступить в Мальтийский университет, заставили переводить предсмертную записку, пишет издание Times of Malta.

Абитуриентам, сдающим экзамен по арабскому языку, пришлось переводить на английский прощальное послание мужчины своей супруге и детям. В нем он признался, что больше не может продолжать жить, поскольку жена оставила его и он разочаровался в действительности.

Копию страницы с заданием стали публиковать в социальных сетях. «Я считаю, что сейчас психическое здоровье является очень большой проблемой, особенно во время пандемии. Все люди чувствуют себя потерянными больше, чем когда-либо. И в университете сделали это?» — возмутилась пользовательница Twitter @val_enu.

После волны публикаций экзаменационный совет университета выступил с обращением. Его представители заявили, что текст для испытания выбирали члены комиссии по арабскому языку, «опираясь на свои профессиональные знания и опыт».

«У экзаменационного совета существует система рецензирования, чтобы избегать подобных ситуаций. Однако, к сожалению, она полностью не исключает ошибок, например, выбор текста», — подчеркнули в организации. Ее представители принесли извинения и пообещали, что выполнение перевода не повлияет на итоговую оценку за экзамен.

Ранее школьников заставили извиняться перед одноклассницами за всех мужчин. Это сделали в рамках программы, разработанной после скандала в одном из колледжей Мельбурна — не менее двенадцати его учениц пожаловались на приставания.

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