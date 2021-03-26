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Школьников заставили извиняться перед одноклассницами за всех мужчин

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Фото: Google Maps

Учеников колледжа Брауэр в австралийском штате Виктория заставили извиняться перед одноклассницами за весь вред, который женщинам наносит сексистское поведение мужчин, сообщает 7news.

Школьники, включая 12-летних, должны были встать и публично попросить извинения у девочек от лица мужского пола — об этом рассказала мать одного из семиклассников. Она подчеркнула, что мероприятие проводилось без адекватного разъяснения его смысла детям и родителям.

Директор школы согласился, что заставлять детей извиняться было неприемлемо. Он, однако, настоял на том, что в целом инициатива направлена на верную цель — обсудить с детьми уважение к женщинам, сексуальное согласие и необходимость сообщать о случаях насилия.

Программа, частью которой были извинения, разработана после скандала в одном из колледжей Мельбурна — не менее двенадцати его учениц пожаловались на приставания.

Как пишет 7news, глава штата Виктория Джеймс Мерлино объявил, что со следующего месяца во всех школах штата вводятся обязательные программы по сексуальному согласию. Тренинги для школьников под названием «Уважительные отношения» будут соответствовать их возрасту, однако пока неясно, отводится ли в этих программах какая-либо роль родителям.

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