Испания отказалась извиняться перед Мексикой за ее завоевание 500 лет назад. Об этом сообщает Explica.

Отмечается, что министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя в ходе визита не стала приносить извинения за действия колонизаторов. По ее мнению, вместо этого чрезвычайно полезно было бы смотреть в будущее, укрепляя отношения двух стран.

В 2019 году президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал от Испании извинений за преступления, совершенные во время завоевания региона 500 лет назад. Глава государства направил соответствующее письмо испанскому королю Филиппу VI. По мнению Обрадора, публичные извинения, — единственное возможное решение для достижения полного примирения. Мексика хочет извинений не за завоевание как таковое, а за преступления против коренного населения.

Испанские конкистадоры под руководством Эрнана Кортеса разрушили Теночтитлан в 1521 году после осады. В первый раз они вошли в город в 1519-м, однако были вынуждены бежать.

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