Мексика потребовала от Испании извинений за преступления 500-летней давности

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал извинений у Испании за нарушения, совершенные во время завоевания региона 500 лет назад. Об этом сообщает El Pais.

Глава государства направил соответствующее письмо испанскому королю Филиппу VI. По мнению Обрадора, публичные извинения — единственное возможное решение для достижения полного примирения в преддверии 500-й годовщины падения Теночтитлана — столицы империи ацтеков — в 2021 году. В видео, выложенном в Twitter президент также заявил, что направил аналогичный документ папе римскому Франциску.

Как отмечается, извинений Мексика хочет не за завоевание как таковое, а за преступления, совершенные в то время. Речь идет о преступлениях против коренного населения. По словам Обрадора, сейчас они известны как нарушения прав человека, в том числе убийства и подчинение народов. «Это было вторжение, было совершено множество несправедливостей», — указал он.

El Pais пишет, что в правительстве Испании уже выразили сожаление по поводу предложения Мексики. В Мадриде также решительно отвергли аргументацию Обрадора, заявив, что прибытие испанцев в регион 500 лет назад нельзя оценивать по нынешним нормам.

Испанские конкистадоры под руководством Эрнана Кортеса разрушили Теночтитлан в 1521 году после осады. В первый раз они вошли в город в 1519-м, однако были вынуждены бежать.

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