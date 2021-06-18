Смывший человека поток воды в Ялте попал на видео

РЕН ТВ

Человека смыло потоком воды в затопленной из-за ливней Ялте. Происшествие попало на видео, его опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как стоящий по пояс в воде человек падает, после чего его уносит потоком вниз по улице. На этом запись заканчивается.

По словам автора, ролик был снят в самом центре города на Пушкинской улице.

В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, из-за чего река Водопадная вышла из берегов и затопила городские улицы. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а также обратились к Черноморскому флоту за помощью с эвакуацией местных жителей в пункты обогрева.