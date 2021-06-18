Россия
 
Последние новости
В Кремле назвали три причины роста заболеваемости коронавирусом
В Московском зоопарке родились краснокнижные дагестанские туры 
МВД Белоруссии попросило признать издание Tut.by экстремистским
В Кремле высказались о «самом страшном делении» россиян
Самая элитная школа в Калифорнии оказалась рассадником насильников
В Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию для части жителей
Появились подробности о пропавшей в России 34-летней американке
Израиль отдаст палестинцам вакцины с истекающим сроком годности
Windows начала бороться с торрент-клиентами
В Госдуме оценили вероятность нового увеличения пенсионного возраста
Новости партнеров
Прослушать новость

Смывший человека поток воды в Ялте попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»
РЕН ТВ

Человека смыло потоком воды в затопленной из-за ливней Ялте. Происшествие попало на видео, его опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как стоящий по пояс в воде человек падает, после чего его уносит потоком вниз по улице. На этом запись заканчивается.

По словам автора, ролик был снят в самом центре города на Пушкинской улице.

В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, из-за чего река Водопадная вышла из берегов и затопила городские улицы. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а также обратились к Черноморскому флоту за помощью с эвакуацией местных жителей в пункты обогрева.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Человека смыло потоком воды в Ялте
В Ялте река вышла из берегов и затопила часть города
Власти затопленной Ялты призвали на помощь Черноморский флот
В затопленной Ялте ввели режим ЧС