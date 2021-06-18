Российский «убийца авианосцев» ушел к британскому Queen Elizabeth

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант», называемый убийцей авианосцев, идет в Средиземное море, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

В походе флагман Черноморского флота России сопровождает сторожевой корабль «Адмирал Эссен» проекта 11356Р.

Отмечается, что в настоящее время в Средиземном море находится авианосная ударная группа Королевских Военно-морских сил (ВМС) Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

В июне в порт Одессы зашли два корабля НАТО — британский эсминец Defender и фрегат Королевских ВМС Нидерландов Evertsen (F805).