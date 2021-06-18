Власти Англии извинились за несправедливые расследования изнасилований

Обзор расследований по делам об изнасилованиях в Англии и Уэльсе показал, что они проходят несправедливо: значительная часть таких дел не доходит до суда и не получает должной разработки, передает The Guardian.

«Мы не успокоимся, пока не будут достигнуты реальные изменения — от поддержки жертв до более полного и жесткого расследования дел», — заявил Роберт Бакленд, министр юстиции Великобритании. Он от имени правительства извинился за то, что многие жертвы не увидели правосудия из-за системных ошибок.

По данным издания, сейчас жертва значительно реже видит, что ее обидчик наказан, чем это было десять лет назад: число наказаний по таким делам находится на историческом минимуме. В 2016-2017 годах их было 5,1 тысячи, в 2019-2020 годах — чуть более 2,1 тысячи. Происходящее, считают авторы, можно считать «фактической декриминализацией сексуальных преступлений».

Отмечается, что роль могло сыграть требование Королевской прокурорской службы повысить количество обвинительных приговоров до 60 процентов. Сейчас этот показатель достиг 68,5 процента благодаря тому, что следователи стали тратить значительно меньше сил на расследования, закрывая и не доводя до суда более «слабые» дела. К тому же силовикам урезали финансирование, что снизило общее число приговоров по любым делам на 46 процентов за последние восемь лет.

Вместе с тем наблюдается, что больше жертв — 43 процента против 25 процентов ранее — теперь забирают заявление об изнасиловании и дольше, чем раньше, ждут результатов расследования. В среднем им приходится ждать около пяти месяцев, а в некоторых случаях срок доходит до четырех лет.

Ранее Guardian удалось выяснить, что жертвам в ходе расследования регулярно приходится делиться со следователями всеми своими персональными данными, включая переписки в социальных сетях и телефонные звонки, — таково обычное требование для разработки дела.