В СК отказались закрыть дело об изнасиловании после признания девочки во лжи

В Уфе следователи передали в суд дело против россиянина, которого дочь обвинила в изнасиловании, несмотря на признание девочки в его оговоре. О завершении расследования «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

54-летнего мужчину обвинили в совершении 12 эпизодов по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ. По данным следствия, преступления россиянин совершал с августа 2019-го по май 2020 года. Потерпевшей на тот момент было 15 лет. В мае 2020-го девочка призналась во всем матери, которая обратилась в полицию.

После того как мужчину задержали, и прокурор запросил для него 21 год колонии, девочка и ее мать изложили новую версию произошедшего. Они признались, что девочка — девственница, а донос — ложный. Глава семейства воспитывал детей в мусульманских традициях и не одобрил отношения старшей дочери с молодым человеком из неблагополучной семьи. Он избил ее и попытавшуюся защитить дочь женщину. Тогда супруга придумала историю об изнасиловании детей. Младшая дочь согласилась написать на отца заявление.

Впоследствии забрать его из полиции не получилось, так как следователь угрожал россиянке сроком за ложный донос и лишением родительских прав.

В свою очередь, в СКР опровергли девственность школьницы, сославшись на данные экспертизы, а также заявили, что на одежде обвиняемого обнаружены биологические следы, подтвердившие «установленные следствием факты». Также в ведомстве отметили, что подозреваемый признал вину.