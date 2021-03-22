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Изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни

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Фото: Anjum Naveed / AP

В Пакистане двоих мужчин, изнасиловавших женщину на глазах ее собственных детей, приговорили к смертной казни. Суд обвинил их в изнасиловании, похищении, ограблении и терроризме, сообщает «Би-би-си».

Преступление было совершено в прошлом сентябре. Женщина вместе с двумя детьми ехала в город Лахор на северо-востоке страны поздно вечером, но в ее машине закончился бензин. Она остановилась на обочине, чтобы связаться с родственниками и заказать эвакуатор. Тогда в салон ее машины ворвались двое мужчин, которые изнасиловали и обокрали ее.

Сразу после происшествия полиция попыталась частично возложить вину на жертву, указав, что пострадавшая сама поехала по безлюдной дороге ночью и не проверила уровень топлива. Слова полицейских вызвали широкий общественный резонанс, тысячи людей вышли на улицы, требуя отказаться от тактики обвинения жертвы и изменить законодательство таким образом, чтобы оно лучше защищало женщин. Власти прислушались, и в декабре в Пакистане были приняты новые законы, предусматривающие ускоренное рассмотрение дел об изнасиловании и более суровые наказания.

Ранее стало известно, что в Пакистане решили отказаться от практики инвазивного тестирования на девственность жертв изнасилования. Верховный суд в Лахоре постановил, что унизительная практика совершенно необязательна ни с научной, ни с медицинской точки зрения, а используется, чтобы навлечь подозрения на жертву. Пока решение суда будет действовать только в провинции Пенджаб.

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